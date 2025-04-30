Митрофанов рассказал об итогах проверки игры «Урала» с «Нефтехимиком»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что проверка матча «Урал» — «Нефтехимик» (3:2), который прошел в рамках 28-го тура первой лиги, не выявила признаков договорного характера игры.

«Расследование было проведено. Проводила его та же группа специалистов, которая участвовала в расследовании матча «Коломна» — «Амкал». Предварительный вывод: договорный характер матча отсутствует. Это вывод был сделан для того, чтобы нам можно было инициировать следующие шаги. Оснований считать, что кто-то вмешивался в спортивный результат, у комиссии нет. Ни прямых, ни косвенных доказательств они не нашли», — заявил Митрофанов «КП Спорт».

Ранее в СМИ появились публикации с подозрениями о договорном характере этой игры, после чего РФС инициировал проверку.