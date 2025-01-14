Экс-ассистент Черчесова Ромащенко вошел в тренерский штаб «Урала»
Бывший помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко стал членом тренерского штаба «Урала».
Срок действия контракта белорусского тренера не уточняется.
51-летний Ромащенко долгое время был ассистентом Станислава Черчесова, вместе они работали в «Спартаке», «Тереке» (сейчас — «Ахмат»), «Амкаре», московском «Динамо», польской «Легии» и венгерском «Ференцвароше». В сезоне-2023/24 белорус в качестве главного тренера работал с «Ахматом».
«Урал» занимает 3-е место в турнирной таблице первой лиги после 21 тура, набрав 37 очков.
Источник: ФК Урал
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|
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|
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|4
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|4
|9
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|
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|Уфа
|21
|5
|5
|11
|22-31
|20
|
16
|Сокол
|21
|4
|7
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|
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|1.03
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
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|1.03
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|1.03
|00:00
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Черноморец – Торпедо
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|Г
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Мартин Секулич
Урал
|8
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
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Павел Мелешин
Сочи
|7
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|
|
Данил Полубояринов
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|И
|К
|Ж
|
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|15
|2
|6
|
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Алания
|18
|1
|3
|
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Алания
|19
|1
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