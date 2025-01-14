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Экс-ассистент Черчесова Ромащенко вошел в тренерский штаб «Урала»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко стал членом тренерского штаба «Урала».

Срок действия контракта белорусского тренера не уточняется.

51-летний Ромащенко долгое время был ассистентом Станислава Черчесова, вместе они работали в «Спартаке», «Тереке» (сейчас — «Ахмат»), «Амкаре», московском «Динамо», польской «Легии» и венгерском «Ференцвароше». В сезоне-2023/24 белорус в качестве главного тренера работал с «Ахматом».

«Урал» занимает 3-е место в турнирной таблице первой лиги после 21 тура, набрав 37 очков.

Источник: ФК Урал
Первая лига
ФК Урал
Мирослав Ромащенко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
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1.03 00:00
Енисей – Алания
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КАМАЗ – Арсенал
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1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
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1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
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Чайка – Уфа
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