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Минспорта МО: «Химки» в РПЛ? Пока решения нет. Все завтра объявим"

15:50
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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что «Химки» точно будут выступать в РПЛ.

— Пока новостей нет. Ничего не поменялось. Как я вам уже сказал, все объявим завтра вечером. Пока решения нет, — сказал Терюшков. (Виталий Айрапетов)

Ранее «СЭ» сообщал, что с высокой долей вероятности «Химки» останутся в ФНЛ и не заявятся в РПЛ. Таким образом, место в премьер-лиге сохранят «Крылья Советов».

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