Министр спорта Свердловской области: «Вылет «Урала» в ФНЛ болезненный. Было очень много доверия к тренеру»

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о реакции на вылет «Урала» из РПЛ.

«Очень болезненно отреагировал на вылет «Урала» в ФНЛ. Люблю эту команду, переживаю за нее. Были очевидные ошибки, но получилось так, как получилось. Было очень много доверия к тренеру. С Григорием Ивановым регулярно общаемся, мы друзья», — сказал Рапопорт «СЭ».

После 11 туров в первой лиге-2024/25 «Урал» занимает 2-е место в турнирной таблице с 21 очком.