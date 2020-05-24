Министр спорта МО: «Скорее всего, «Химки» продолжат играть в ФНЛ. Слияния с «Родиной» не будет»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном слиянии «Химок» и «Родины» для того, чтобы новый клуб смог выступать в РПЛ.

Ранее стало известно, что спонсор «Родины» Сергей Ломакин согласился взять на себя все расходы (без привлечения бюджетных средств) по содержанию клуба «Химки» в РПЛ, но при этом выставил ряд условий. Во-первых, в результате слияния должно произойти переименование команды в ФК «Родина». Во-вторых, Ломакин требует смены управляющего состава клуба. В-третьих, он хочет, чтобы «Арена Химки» была предоставлена в бесплатную аренду для клуба.

— На сегодняшний день вопрос о слиянии «Родины» и «Химок» не стоит, — говорит Терюшков. — Это невозможно с точки зрения регламента. В противном случае новому клубу по регламенту придется начинать выступать с самых низов.

— Тогда где будут выступать «Химки» в следующем сезоне?

— Скорее всего, в ФНЛ. С вероятностью в 70 процентов. Но если получится найти инвестора, то в премьер-лиге. Но мы не делаем трагедии из того, если останемся в первом дивизионе. Считаем, нужно быть готовым к РПЛ, двигаться поступательно. Не хочется выходить и бороться только за выживание.

— Есть угроза, что «Химки» вообще упадут в ПФЛ?

— Нет. А какой смысл об этом говорить? Есть определенный бюджет. Он защищен. Это все чьи-то домыслы. На наших игроков есть довольно серьезный спрос. Если мы с ними расстанемся, то их места займут наши подмосковные ребята, что вписывается в концепцию развития клуба: ставка на своих. Так что никакой угрозы того, что команда окажется во второй лиге, — нет. И никогда не было.

— То есть как минимум будете играть в ФНЛ?

— Да. Если мы не найдем инвесторов, это, пожалуй, самая оптимальная для нас история. Хорошая школа для молодых ребят. Серьезный уровень конкуренции в турнире.

— Почему в этом сезоне отказались от помощи двух инвесторов, которые готовы были давать деньги под РПЛ?

— Никаких инвесторов никогда не было. Их никто не видел, их никто не приводил. Это, видимо, были люди, которые хотели просто зайти в управление клубом, который находится на бюджете. Но ни о каких спонсорах, которых они привлекут речи не шло. Потом впоследствии пошли какие-то разговоры... Но мы все понимаем. Это все, мягко говоря, шельмы. Знаем прекрасно тех инвесторов, которые готовы вкладывать довольно большие деньги. Их можно пересчитать по пальцам. Конечно, от денег никто не отказывается. Мы все здравомыслящие люди.

— Если не найдете инвестора, на сколько процентов будет урезан бюджет клуба?

— Конечно, мы будем ужимать бюджет. Такое время. Деньги, сами понимаете, сейчас идут на актуальные нужды — врачей, борьбу с коронавирусом. Сейчас конкретную сумму бюджета назвать не готов. Мы будем обсуждать эту тему с главой территории, обговорим смету на будущий год.

Будем расставаться с дорогостоящими футболистами и станем ориентироваться на тех ребят, которые получили практику в ПФЛ в прошлом году, начнем их привлекать. Вы знаете, что Сергей Юран привел несколько футболистов из подмосковного «Зоркого». Это уже хорошее подспорье. Так что не вижу здесь никакой проблемы. Думаю, в начале июня определимся со сметой на следующий год. Многое еще завит от того, когда начнется новый сезон. Тогда будем понимать, когда нужно приступать к тренировкам. (Виталий Айрапетов)