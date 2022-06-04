Министр спорта Башкирии Хабибов обсудит с главой региона Хабировым финансирование «Уфы»

Министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов встретится с главой республики Радием Хабировым и обсудит финансирование «Уфы» в сезоне-2022/23, информирует «РБ Спорт».

«Финансовая поддержка клуба с 2010 года формировалась в основной части за счет средств республики Башкортостан и она будет продолжена. Задача следующего сезона в Футбольной национальной лиге — достойное выступление в ФНЛ, борьба за выход в РПЛ, и республика окажет здесь полное содействие», — ранее написал Хабибов в своем Telegram-канале.

В сезоне-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в Тинькофф РПЛ. В стыковых матчах башкирский клуб проиграл по сумме двух встреч «Оренбургу» (2:2, 1:2) и вылетел в Олимп ФНЛ.