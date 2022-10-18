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Министерство спорта Башкортостана окажет финансовую поддержку «Уфе»

Алина Савинова
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Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов прокомментировал информацию о финансовых трудностях в «Уфе».

«Республика Башкортостан 12 лет финансирует клуб за счет внебюджетных источников. В 2022 году финансирование клуба осуществляется, в том числе, за счет бюджета Республики Башкортостан. Учредители футбольного клуба «Уфа» и генеральный директор принимают решения самостоятельно и не всегда согласуют их с Министерством спорта Республики Башкортостан. Несмотря на это, мы неоднократно отмечали о своей заинтересованности в развитии футбола, в том числе профессионального.

В связи с этим отмечаем, что до конца текущего года планируется оказать дополнительную финансовую поддержку клубу также за счет внебюджетных источников для продолжения участия клуба в чемпионате. Поддержка клуба будет продолжена, — цитирует Хабибова Metaratings.ru.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что сотрудники клуба получили уведомление о сокращении.

16 октября появилась информация о том, что руководство «Уфы» обратилось к министру спорта Республики Башкортостан Руслану Хабибову с просьбой о финансовой помощи.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-minsporta-bashkortostana-zayavili-chto-okazhut-podderzhku-futbolnomu-klubu-ufa-1388725/
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 Алания 14 9 4 1 27-12 31
2
 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
9
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
10
 Динамо Мх 14 4 6 4 11-12 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 18-18 17
12
 Кубань 14 4 4 6 14-14 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
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23.10 00:00
Акрон – Рубин
 - : -
23.10 00:00
Арсенал – Волгарь
 - : -
23.10 00:00
Балтика – Волга
 - : -
23.10 00:00
Динамо Мх – Кубань
 - : -
23.10 00:00
Краснодар-2 – Алания
 - : -
23.10 00:00
Енисей – Уфа
 - : -
23.10 00:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
23.10 00:00
Шинник – КАМАЗ
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Артур Галоян

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Александр Гаглоев

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КАМАЗ

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Балтика

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И К Ж
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