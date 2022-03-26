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Сегодня, 15:03

Метель засыпала стадион во время первого тайма матча ФНЛ «Велес» — «Олимп-Долгопрудный»

Метель засыпала стадион во время первого тайма матча ФНЛ «Велес» — «Олимп-Долгопрудный»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кадр из трансляции матча «Велес» — «Олимп-Долгопрудный».

Во время первого тайма матча 29-го тура Олимп-ФНЛ между «Велесом» и «Олимпом-Долгопрудный» метель засыпала стадион.

Все поле оказалось в снегу, видимость серьезно снизилась из-за сильного снегопада.

В перерыве снегопад закончился, сотрудники стадиона смогли привести поле в порядок.

Матч «Велес» — «Олимп-Долгопрудный» проходит в Домодедово на стадионе «Авангард». После первого тайма «Велес» ведет со счетом 1:0 благодаря голу Константина Кертанова.

Россия. ФНЛ. 29-й тур
26 мар, 14:00. Авангард (Домодедово)
Велес
Долгопрудный

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Англия
Швейцария

П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

2.07
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Нидерланды
Дания

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18%

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Обе забьют - да

17%

1.92

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