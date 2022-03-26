Метель засыпала стадион во время первого тайма матча ФНЛ «Велес» — «Олимп-Долгопрудный»

Во время первого тайма матча 29-го тура Олимп-ФНЛ между «Велесом» и «Олимпом-Долгопрудный» метель засыпала стадион.

Все поле оказалось в снегу, видимость серьезно снизилась из-за сильного снегопада.

В перерыве снегопад закончился, сотрудники стадиона смогли привести поле в порядок.

Матч «Велес» — «Олимп-Долгопрудный» проходит в Домодедово на стадионе «Авангард». После первого тайма «Велес» ведет со счетом 1:0 благодаря голу Константина Кертанова.