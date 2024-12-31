Metaratings: тульский «Арсенал» подписал экс-хавбека «Зенита» Сергеева

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Сергеев подписал контракт с тульским «Арсеналом», сообщает Metaratings.ru.

У 24-летнего россиянина истекло соглашение с «Кайратом». В прошлом году он провел 19 матчей за казахстанский клуб, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Тульский «Арсенал» после 21 тура первой лиги набрал 30 очков и занимает шестое место в таблице.