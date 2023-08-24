Metaratings: «Торпедо» ведет переговоры с Щенниковым

«Торпедо» находится в поиске левого защитника и ведет переговоры с бывшим футболистом ЦСКА Георгием Щенниковым, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что игрок должен дать окончательный ответ московской команде в ближайшие дни. На данный момент у него нет вариантов в РПЛ.

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года. Всего 32-летний защитник провел 367 матчей в составе московской команды, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.

По итогам прошлого сезона «Торпедо» вылетело из РПЛ. На данный момент московская команда занимает 6-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 10 очков за 6 туров.