Metaratings: в «Торпедо» рассматривали кандидатуру экс-тренера «Крыльев Советов» Веркаутерена

Руководство «Торпедо» после увольнения Олега Кононова с поста главного тренера рассматривало на эту должность Франка Веркаутерена, сообщает Metaratings.

По данным источника, у бельгийца устарела лицензия, поэтому в случае согласия, де-юре главным тренером «Торпедо» стал Андрей Каряка. Веркаутерен дал понять, что вынужден улететь из России. Отмечается, что у специалиста есть жилье в Химках. С 2014 по 2016 год он возглавлял «Крылья Советов»

Веркаутерен с 2023 года является спортивным директором Королевской бельгийской футбольной ассоциации.