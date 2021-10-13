«Металлург» минимально обыграл «Велес» в матче 17-го тура ФНЛ.

Липецкая команда (15) занимает 17-е место в турнирной таблице, «Велес» (27) располагается на седьмой строчке.

ФНЛ

17-й тур

«Металлург Лп» (Липецк) — «Велес» (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Иваньков, 77.

«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Редькович, Баульчев, Иваньков, Киселев, Войдель, Яковлев, Поярков (Черный, 74), Завезен, Кутьин (Овчинников, 86), Арустамян (Ахвледиани, 86).

«Велес» (Москва): Косаревский, Стаменкович, Кахидзе, Коротков, Осипов, Бацуев, Абдуллахи (Тарасов, 26), Галоян (Анисимов, 79), Вульфов (Кертанов, 46), Смит, Ежков (Лопатин, 46).

Предупреждения: Яковлев, 11. Осипов, 45+1.

Удаление: Осипов, 75.

Судья: Сараев (Санкт-Петербург).

13 октября. Липецк. Стадион «Металлург».