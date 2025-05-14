Менеджер «Енисея» осужден условно за подкуп

Менеджер «Енисея» получил 1,5 года условного лишения свободы и штраф свыше 1,6 миллиона рублей за посредничество в подкупе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Красноярского края.

По данным следствия, в августе 2024 года менеджер «Енисея» вместе с заместителем директора по маркетингу начали искать способы взаимодействия с компаниями, которые были бы заинтересованы в доступе к площадкам клуба.

Менеджер по развитию предложил представителю одной из организаций заключить договор на размещение рекламы, а также предложил за взятку 550 тысяч рублей организовать услуги по обеспечению питанием во время матчей.