Мендель назвал Калининград городом европейского уровня

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель ответил на вопрос о жизни в Калининграде.

«Раньше, когда приезжал в Калининград на игры, не было возможности посмотреть город. На сегодняшний день вместе с семьей побывали во многих местах Калининграда. Очень нравится этот город, уютный, чистый, европейского уровня. Воронеж тоже был очень комфортным городом для моей семьи», — цитирует Менделя «РБ Спорт».

29-летний хавбек перешел в «Балтику» из «Факела» в сентябре прошлого года. В текущем сезоне он провел 11 матчей в Мелбет-Первой лиге, отличившись одной голевой передачей.