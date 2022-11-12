Медведев — о «Рубине» в первой лиге: «Для меня это печальная ситуация. Такая команда должна играть в РПЛ»

Бывший нападающий «Рубина» Алексей Медведев оценил результаты, которые казанская команда показала под руководством Леонида Слуцкого.

«Для меня это печальная ситуация. Такая команда, как «Рубин», должна играть в РПЛ. То, что произошло в прошлом сезоне, когда они вылетели, я никак не мог представить.



Тренерский потенциал Слуцкого исчерпан? У нас люди любят все критиковать, говорить, как все плохо. Я придерживаюсь принципа: возьми и сделай сам, раз ты такой специалист. У нас каждый второй «специалист», все разбираются в футболе. А взять и сделать??? Даже у самых великих тренеров были взлеты и падения. Слуцкий — опытный специалист в этом деле, и должен достойно выбраться из ситуации. Я верю, что «Рубин» будет в РПЛ на следующий сезон», — цитирует Медведева «Спорт День За Днем».

В прошлом сезоне команда из Казани заняла 15-е место в чемпионате России и вылетела в первую лигу. В настоящий момент «Рубин» идет четвертым в ФНЛ, имея в активе 30 очков, и находится в зоне стыковых матчей.