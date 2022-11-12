Медведев — о «Рубине» в первой лиге: «Для меня это печальная ситуация. Такая команда должна играть в РПЛ»
Бывший нападающий «Рубина» Алексей Медведев оценил результаты, которые казанская команда показала под руководством Леонида Слуцкого.
«Для меня это печальная ситуация. Такая команда, как «Рубин», должна играть в РПЛ. То, что произошло в прошлом сезоне, когда они вылетели, я никак не мог представить.
Тренерский потенциал Слуцкого исчерпан? У нас люди любят все критиковать, говорить, как все плохо. Я придерживаюсь принципа: возьми и сделай сам, раз ты такой специалист. У нас каждый второй «специалист», все разбираются в футболе. А взять и сделать??? Даже у самых великих тренеров были взлеты и падения. Слуцкий — опытный специалист в этом деле, и должен достойно выбраться из ситуации. Я верю, что «Рубин» будет в РПЛ на следующий сезон», — цитирует Медведева «Спорт День За Днем».
В прошлом сезоне команда из Казани заняла 15-е место в чемпионате России и вылетела в первую лигу. В настоящий момент «Рубин» идет четвертым в ФНЛ, имея в активе 30 очков, и находится в зоне стыковых матчей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|17
|10
|5
|2
|34-17
|35
|
2
|Балтика
|17
|8
|8
|1
|30-20
|32
|
3
|Рубин
|17
|8
|6
|3
|31-21
|30
|
4
|Енисей
|17
|8
|6
|3
|26-19
|30
|
5
|Арсенал
|17
|8
|4
|5
|25-19
|28
|
6
|КАМАЗ
|17
|7
|6
|4
|22-15
|27
|
7
|СКА-Хаб.
|17
|7
|5
|5
|30-20
|26
|
8
|Волгарь
|17
|7
|5
|5
|18-15
|26
|
9
|Динамо Мх
|18
|6
|7
|5
|14-14
|25
|
10
|Шинник
|17
|7
|3
|7
|20-20
|24
|
11
|Нефтехимик
|17
|6
|6
|5
|16-12
|24
|
12
|Акрон
|17
|4
|8
|5
|18-23
|20
|
13
|Уфа
|18
|4
|6
|8
|14-24
|18
|
14
|Родина
|17
|4
|5
|8
|14-22
|17
|
15
|Велес
|18
|5
|1
|12
|13-30
|16
|
16
|Кубань
|17
|4
|4
|9
|16-19
|16
|
17
|Краснодар-2
|17
|3
|3
|11
|11-28
|12
|
18
|Волга
|18
|2
|6
|10
|13-27
|12
|12.11
|14:00
|
Велес – Динамо Мх
|0 : 1
|12.11
|16:00
|
Волга – Уфа
|2 : 1
|13.11
|11:00
|
СКА-Хаб. – КАМАЗ
|- : -
|13.11
|15:00
|
Волгарь – Балтика
|- : -
|13.11
|16:00
|
Арсенал – Краснодар-2
|- : -
|13.11
|16:00
|
Кубань – Нефтехимик
|- : -
|13.11
|16:00
|
Рубин – Енисей
|- : -
|13.11
|16:00
|
Шинник – Акрон
|- : -
|13.11
|17:00
|
Алания – Родина
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|9
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|7
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марат Бокоев
Велес
|16
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|13
|1
|5
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4