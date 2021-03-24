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Матвей Сафонов сыграл за «Краснодар-2» в ФНЛ

17:15
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«Краснодар-2» проиграл красноярскому «Енисею» со счетом 0:2 в матче 32-го тура Олимп — ФНЛ.

Голкипер Матвей Сафонов провел первый матч после травмы, полученной в начале декабря. Вратарь «Краснодара» не был вызван ни в национальную, ни в молодежную сборные России на ближайшие матчи из-за травмы. Он набирает форму в составе «Краснодара-2».

«Краснодар-2» с 34 очками в 32 играх занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Енисей» с 46 очками находится на 11-м месте.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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