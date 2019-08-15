Матчи ФНЛ начнутся с «минуты оваций» в честь экипажа самолета А321

ФНЛ предложила все матчи 9-го тура первенства, которые пройдут 18 и 20 августа, начать с «минуты оваций» экипажу самолета А321, предотвратившему гибель людей при аварийной посадке в Московской области.

- Сегодня утром самолет, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, был вынужден совершить жесткую посадку после отказа двигателей, — говорится в сообщении на официальном сайте лиги. — Лишь профессионализм, исключительное хладнокровие и слаженные действия экипажа помогли избежать катастрофы с многочисленными жертвами. Командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзов, бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина — настоящие герои и достойны самой глубокой благодарности.

Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», сегодня выполнявший рейс по маршруту Жуковский — Симферополь, совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.

После взлета воздушное судно столкнулось со стаей чаек, в результате чего двигатели стали работать с серьезными перебоями.

По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.