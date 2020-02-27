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Матч за третье место Кубка ФНЛ КАМАЗ — «Шинник» не состоится

15:40

Матч за третье место Кубка Олимп-ФНЛ «КАМАЗ» — «Шинник» отменен, сообщается на официальной сайте ФНЛ.

= К сожалению, в связи с тем, что команда «КАМАЗ» не сумела запланировать вылет со сбора на более поздний срок, мы вынуждены отменить намеченный на 27 февраля матч за 3-е место Олимп-Кубка ФНЛ, в котором челнинцы должны были сыграть с «Шинником», — говорится в сообщении.

Приносим свои извинения болельщикам обеих команд. И надеемся, что в будущем клуб из Набережных Челнов будет более уважительно относиться к турнирам, в которых планирует принять участие, и их организаторам.

Дополнительная информация:

https://1fnl.ru/news/9401/

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