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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» перенесен с Восточной улицы в «Лужники»

1 ноября 2019, 23:18
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«Торпедо» объявило о переносе воскресного матча 21-го тура Олимп-ФНЛ против «СКА-Хабаровска» по независящим от клуба причинам.

Как информирует пресс-служба черно-белых, вместо стадиона имени Стрельцова игра пройдет в спортивном городке «Лужников», потому что полиция не согласовала проведение встречи на Восточной улице.

Матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» пройдет в воскресенье, 3 ноября, начало — в 19.30.

Дополнительная информация

https://torpedo.ru/news/40466/

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