«Торпедо» объявило о переносе воскресного матча 21-го тура Олимп-ФНЛ против «СКА-Хабаровска» по независящим от клуба причинам.

Как информирует пресс-служба черно-белых, вместо стадиона имени Стрельцова игра пройдет в спортивном городке «Лужников», потому что полиция не согласовала проведение встречи на Восточной улице.

Матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» пройдет в воскресенье, 3 ноября, начало — в 19.30.