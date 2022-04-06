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Сегодня, 19:44

Матч «Торпедо» — «Акрон» был прерван на 30 минут из-за снегопада

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Матч 31-го тура ОЛИМП-ФНЛ «Торпедо» — «Акрон».
Фото ОЛИМП-ФНЛ.

Матч 31-го тура ОЛИМП-ФНЛ «Торпедо» — «Акрон» был прерван на 30 минут из-за снегопада. Игра проходит на территории «Спортивного городка» в Лужниках в Москве.

Арбитр увел команды в подтрибунное помещение на 11-й минуте. Отметим, что футболисты играли белым мячом, а хозяева были в белой форме.

К моменту остановки игры счет в матче был 0:0.

На данный момент «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 55 очков. У «Акрона» 48 очков и 8-я позиция.

ФНЛ
ФК Акрон
ФК Торпедо (Москва)
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