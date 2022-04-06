Матч «Торпедо» — «Акрон» был прерван на 30 минут из-за снегопада

Матч 31-го тура ОЛИМП-ФНЛ «Торпедо» — «Акрон» был прерван на 30 минут из-за снегопада. Игра проходит на территории «Спортивного городка» в Лужниках в Москве.

Арбитр увел команды в подтрибунное помещение на 11-й минуте. Отметим, что футболисты играли белым мячом, а хозяева были в белой форме.

К моменту остановки игры счет в матче был 0:0.

На данный момент «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 55 очков. У «Акрона» 48 очков и 8-я позиция.