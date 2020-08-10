«Томь» на официальном сайте клуба сообщила, что матч 3-го тура ФНЛ против «Спартака-2» пройдет без зрителей. Встреча пройдет 12 августа.

- Из-за пандемии коронавируса не был завершен предыдущий сезон в первом дивизионе, а ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, накладывают отпечаток и на условия проведения этого, — говорится в сообщении. — Мы понимаем, что наши болельщики, как и мы, очень соскучились по футболу, но обстоятельства складываются таким образом, что первый матч «Томь» будет проводить без зрителей. В данной непростой ситуации, связанной с распространением болезни, в первую очередь надо помнить о здоровье людей.

«Томь» постоянно ощущает поддержку поклонников команды и надеется с улучшением ситуации уже в ближайшее время увидеть наших болельщиков на трибунах.