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Матч «Томь» — «Спартак-2» пройдет без зрителей

10 августа 2020, 08:33
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«Томь» на официальном сайте клуба сообщила, что матч 3-го тура ФНЛ против «Спартака-2» пройдет без зрителей. Встреча пройдет 12 августа.

- Из-за пандемии коронавируса не был завершен предыдущий сезон в первом дивизионе, а ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, накладывают отпечаток и на условия проведения этого, — говорится в сообщении. — Мы понимаем, что наши болельщики, как и мы, очень соскучились по футболу, но обстоятельства складываются таким образом, что первый матч «Томь» будет проводить без зрителей. В данной непростой ситуации, связанной с распространением болезни, в первую очередь надо помнить о здоровье людей.

«Томь» постоянно ощущает поддержку поклонников команды и надеется с улучшением ситуации уже в ближайшее время увидеть наших болельщиков на трибунах.

Дополнительная информация:

https://fctomtomsk.ru/ru/news/content/match-tom-spartak-2-proidet-bez-zritelei-2020-08-10

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