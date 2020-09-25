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Матч «Томь» — «Шинник» не состоится. В команде из Ярославля 12 случаев коронавируса

16:25
Тренировка «Шинника». Фото ФК «Шинник».
Тренировка «Шинника». Фото ФК «Шинник».
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Матч 12-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Томь» — «Шинник» не состоится.

Ярославцы уведомили лигу, а также территориальный орган Роспотребнадзора о том, что в составе команды выявлено 12 человек с положительным результатом медицинского теста на COVID-19, сообщает сайт лиги.

Решение государственного органа в отношении «Шинника» в настоящий момент не принято.

«Футбольная национальная лига искренне сожалеет о сложившейся ситуации и желает футболистам «Шинника» скорейшего выздоровления, а болельщикам — возвращения футбола», — говорится в заявлении.

Напомним, что накануне на пост главного тренера «Томи» был назначен Александр Кержаков.

Дополнительная информация:

https://1fnl.ru/news/10047

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