Матч «Сочи» — «Нижний Новгород» начнется на два часа позже — в 19.00
Матч 10-го тура Первой лиги перенесен на два часа, сообщила пресс-служба черноморского клуба.
Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» не смог вылететь на гостевую игру 4 сентября из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи. Команда вылетела из Нижнего Новгорода только 5 сентября.
«В связи с поздним прибытием гостевой команды время начала матча «Сочи» — «Нижний Новгород» изменено. Матч начнется в 19.00», — говорится в сообщении пресс-службы южан.
Начало матча перенесено с 17.00 на 19.00.
«Нижний Новгород» с 22 очками занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. «Сочи» (19 очков) находится на третьем месте.
Источник: ФК «Сочи»
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|1
|1
|28-13
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|Велес
|10
|7
|1
|2
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|22
|
3
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|9
|6
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|2
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|19
|
4
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|
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|
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|
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|
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|4
|0
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|
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|
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|10
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|11
|
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|9
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|1
|5
|12-14
|10
|
13
|Енисей
|9
|2
|4
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|11-14
|10
|
14
|Ленинградец
|9
|2
|3
|4
|7-12
|9
|
15
|Челябинск
|9
|2
|1
|6
|9-16
|7
|
16
|Текстильщик
|10
|1
|3
|6
|6-15
|6
|
17
|КАМАЗ
|10
|1
|2
|7
|9-18
|5
|
18
|СКА-Хабаровск
|9
|1
|0
|8
|8-20
|3
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|12.09
|00:00
|Арсенал – СКА-Хабаровск
|- : -
|12.09
|00:00
|Велес – Сочи
|- : -
|12.09
|00:00
|КАМАЗ – Челябинск
|- : -
|12.09
|00:00
|Ленинградец – Текстильщик
|- : -
|12.09
|00:00
|Ротор – Енисей
|- : -
|12.09
|00:00
|Спартак Кс – Нефтехимик
|- : -
|12.09
|00:00
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|12.09
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|10
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|9
|
|
Алексей Каштанов
Торпедо
|5
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|5
|
|
Денис Боков
Урал
|4
|
|
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|4
|И
|К
|Ж
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|1
|2
|
|
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|1
|2
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Сочи
|8
|1
|2
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