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Матч «Сочи» — «Нижний Новгород» начнется на два часа позже — в 19.00

Сергей Филин

Матч 10-го тура Первой лиги перенесен на два часа, сообщила пресс-служба черноморского клуба.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» не смог вылететь на гостевую игру 4 сентября из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи. Команда вылетела из Нижнего Новгорода только 5 сентября.

«В связи с поздним прибытием гостевой команды время начала матча «Сочи» — «Нижний Новгород» изменено. Матч начнется в 19.00», — говорится в сообщении пресс-службы южан.

Начало матча перенесено с 17.00 на 19.00.

«Нижний Новгород» с 22 очками занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. «Сочи» (19 очков) находится на третьем месте.

Источник: ФК «Сочи»
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Футбол
Первая лига
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 10 8 1 1 28-13 25
2
 Велес 10 7 1 2 14-11 22
3
 Торпедо 9 6 1 2 19-6 19
4
 Сочи 10 6 1 3 18-12 19
5
 Урал 9 5 3 1 16-4 18
6
 Спартак Кс 9 5 3 1 13-8 18
7
 Уфа 9 4 4 1 13-9 16
8
 Шинник 9 3 5 1 14-11 14
9
 Нефтехимик 10 4 0 6 7-13 12
10
 Арсенал 10 3 3 4 9-17 12
11
 Ротор 10 3 2 5 14-14 11
12
 Волга 9 3 1 5 12-14 10
13
 Енисей 9 2 4 3 11-14 10
14
 Ленинградец 9 2 3 4 7-12 9
15
 Челябинск 9 2 1 6 9-16 7
16
 Текстильщик 10 1 3 6 6-15 6
17
 КАМАЗ 10 1 2 7 9-18 5
18
 СКА-Хабаровск 9 1 0 8 8-20 3
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12.09 00:00 Арсенал – СКА-Хабаровск - : -
12.09 00:00 Велес – Сочи - : -
12.09 00:00 КАМАЗ – Челябинск - : -
12.09 00:00 Ленинградец – Текстильщик - : -
12.09 00:00 Ротор – Енисей - : -
12.09 00:00 Спартак Кс – Нефтехимик - : -
12.09 00:00 Торпедо – Нижний Новгород - : -
12.09 00:00 Урал – Шинник - : -
12.09 00:00 Уфа – Волга - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 10
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 9
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 5
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 5
Денис Боков
Денис Боков

Урал

 4
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 4
И К Ж
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 6 1 2
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 8 1 2
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