Матч «Сочи» — «Нижний Новгород» начнется на два часа позже — в 19.00

Матч 10-го тура Первой лиги перенесен на два часа, сообщила пресс-служба черноморского клуба.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» не смог вылететь на гостевую игру 4 сентября из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи. Команда вылетела из Нижнего Новгорода только 5 сентября.

«В связи с поздним прибытием гостевой команды время начала матча «Сочи» — «Нижний Новгород» изменено. Матч начнется в 19.00», — говорится в сообщении пресс-службы южан.

Начало матча перенесено с 17.00 на 19.00.

«Нижний Новгород» с 22 очками занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. «Сочи» (19 очков) находится на третьем месте.