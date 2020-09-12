Матч 9-го тура Олимп-ФНЛ «Шинник» — «Енисей» отменен, сообщает пресс-служба ФНЛ.

В заявлении на официальном сайте первенства сообщается, что решение было принято в связи с выявлением признаков заражения коронавирусом у значительной части состава команды из Красноярска. Решение о судьбе матча примет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Ранее «Енисей» сообщил, что у нескольких футболистов команды обнаружили коронавирус.

Матч «Шинник» — «Енисей» должен был состояться в воскресенье, 13 сентября, начало встречи было запланировано на 14.00 (мск).