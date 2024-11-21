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Сегодня, 17:20

В ФНЛ объяснили причину отмены матча против сборной медиалиги

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заместитель руководителя департамента развития ФНЛ Дмитрий Кортава в комментарии «СЭ» рассказал, почему не удалось организовать матч против сборной медиалиги.

«Матча не будет. Не получилось согласовать техническую возможность съемки. Хотели снимать со стороны стены — на трибуну. С технической точки зрения получили отказ. Мы перестроились и пошли искать новую арену.

Из всего доступного остался только «Фишт» (стадион в Сочи — Прим. «СЭ»), но это выводило нас за рамки бюджета, так как ФНЛ такие проекты делает только за счет внешних инвестиций. Мы понимали, что не выходим даже в ноль. Поэтому, к сожалению, не получилось организовать игру», — сказал Кортава «СЭ».

Матч между сборными ФНЛ и медиалиги должен был состояться в манеже «Енисея» в Красноярске 6 декабря.

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