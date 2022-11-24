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Судейство

Сегодня, 20:44

Матч первой лиги впервые пройдет с использованием ВАР

Анна Горшкова
Корреспондент
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Игра между «Арсеналом» и «Балтикой» станет первым матчем первой лиги, на которой будет работать система ВАР.

Как сообщает РФС, по результатам работы на тестовом матче и после консультаций с клубами и лигой, федерация примет решение о возможности использования видеоассистентов арбитра на других матчах первой лиги.

Бригада арбитров матча «Арсенал» — «Балтика»: главный судья — Антон Фролов, ассистенты — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов, резервный судья — Ярослав Хромей, ВАР — Павел Шадыханов, АВАР — Арам Петросян.

Матч между этими команда пройдет завтра, 25 ноября. Начало — в 19.00 мск.

Источник: РФС

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 19 10 8 1 33-21 38
2
 Алания 19 10 5 4 35-22 35
3
 Рубин 19 9 7 3 33-22 34
4
 Енисей 19 9 7 3 28-19 34
5
 СКА-Хаб. 19 9 5 5 37-22 32
6
 Арсенал 19 9 5 5 28-20 32
7
 КАМАЗ 19 8 6 5 25-19 30
8
 Волгарь 19 8 5 6 21-18 29
9
 Шинник 19 8 3 8 21-21 27
10
 Нефтехимик 19 7 6 6 18-14 27
11
 Динамо Мх 19 6 7 6 15-16 25
12
 Родина 19 5 6 8 18-24 21
13
 Акрон 19 4 9 6 18-24 21
14
 Уфа 19 4 6 9 15-26 18
15
 Велес 19 5 2 12 14-31 17
16
 Кубань 19 4 4 11 17-22 16
17
 Волга 19 3 6 10 15-28 15
18
 Краснодар-2 19 3 3 13 13-35 12
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25.11 19:00
Арсенал – Балтика
 - : -
27.11 13:00
Краснодар-2 – КАМАЗ
 - : -
27.11 14:00
Велес – Енисей
 - : -
27.11 14:00
Волгарь – Родина
 - : -
27.11 15:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
27.11 15:00
Рубин – Нефтехимик
 - : -
27.11 16:00
Кубань – Волга
 - : -
27.11 16:00
Шинник – Динамо Мх
 - : -
27.11 17:00
Алания – Уфа
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