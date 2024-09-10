Матч первой лиги «СКА-Хабаровск» — «Чайка» в Раменском пройдет без зрителей

Матч «СКА-Хабаровск» — «Чайка» в 9-м туре Мелбет-Первой лиги пройдет без зрителей из-за атаки беспилотников на Подмосковье, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Встреча состоится 10 сентября на стадионе «Сатурн» в Раменском, начало — в 16.00 мск.

Как сообщает пресс-служба «СКА-Хабаровск», решение принято по рекомендации силовых структур Раменского.

«СКА-Хабаровск» набрал 5 очков и занимает 17-е место в таблице первой лиги, у «Чайки» — 13 очков и 7-я строчка.