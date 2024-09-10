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Матч первой лиги «СКА-Хабаровск» — «Чайка» в Раменском пройдет без зрителей

Руслан Минаев
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Матч «СКА-Хабаровск» — «Чайка» в 9-м туре Мелбет-Первой лиги пройдет без зрителей из-за атаки беспилотников на Подмосковье, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Встреча состоится 10 сентября на стадионе «Сатурн» в Раменском, начало — в 16.00 мск.

Как сообщает пресс-служба «СКА-Хабаровск», решение принято по рекомендации силовых структур Раменского.

«СКА-Хабаровск» набрал 5 очков и занимает 17-е место в таблице первой лиги, у «Чайки» — 13 очков и 7-я строчка.

Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
ФК Чайка (Песчанокопское)
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1
 Арсенал 9 5 4 0 9-4 19
2
 Урал 9 5 3 1 15-7 18
3
 Торпедо 9 4 5 0 14-7 17
4
 Балтика 9 4 4 1 10-7 16
5
 Сочи 9 4 2 3 14-11 14
6
 Родина 9 3 5 1 10-7 14
7
 Чайка 8 3 4 1 12-7 13
8
 Ротор 9 3 4 2 8-6 13
9
 Нефтехимик 9 3 3 3 9-10 12
10
 Енисей 9 4 0 5 7-9 12
11
 Сокол 9 2 5 2 6-7 11
12
 Черноморец 9 3 2 4 11-13 11
13
 Алания 9 2 3 4 6-7 9
14
 Шинник 9 2 3 4 4-7 9
15
 КАМАЗ 9 2 2 5 6-7 8
16
 Уфа 9 1 3 5 8-14 6
17
 Тюмень 9 1 2 6 6-14 5
18
 СКА-Хаб. 8 1 2 5 4-15 5
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7.09 15:00
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7.09 17:00
Алания – Сочи
 1 : 1
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КАМАЗ – Черноморец
 0 : 1
8.09 18:00
Нефтехимик – Енисей
 0 : 1
9.09 19:00
Торпедо – Арсенал
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Родина – Сокол
 2 : 0
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Балтика – Тюмень
 2 : 1
10.09 16:00
СКА-Хаб. – Чайка
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Чайка

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