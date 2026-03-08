Матч Первой лиги «Нефтехимик» — «Факел» перенесен в связи с погодными условиями

Матч 23-го тура Первой лиги между «Нефтехимиком» и «Факелом» перенесен на другую дату в связи с погодными условиями.

Как сообщает пресс-служба воронежского клуба, температура воздуха в Нижнекамске при контрольном замере за час до начала встречи составила -15,5°С, что не соответствует регламентным нормам.

«Ко второму тайму могло бы быть уже -20°С, что чревато травмами для игроков. Обе команды решили не рисковать здоровьем футболистов и не проводить сегодня игру», — говорится в заявлении «Факела».

Игра должна была пройти 8 марта на стадионе «Нефтехимик» в 17.30 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 23-й тур.

01 апреля, 19:30. Нефтехимик (Нижнекамск)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.