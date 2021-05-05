Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

Матч «Крылья Советов» — «Краснодар-2» станет прощальным для Корниленко

17:35
Теги:

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что спортивный директор клуба Сергей Корниленко примет участие в матче 41-го тура Олимп-ФНЛ с «Краснодаром-2».

Матч пройдет 8 мая в Самаре и станет прощальным для 37-летнего нападающего.

«У нас будет ротация в составе на следующий матч, и мы предупреждаем «Краснодар-2», что в конце игры на поле выйдет легенда команды Сергей Корниленко, который умеет забивать. Он готовится к своему прощальному матчу, ну и передает свой опыт молодым все это время», — цитирует Осинькина официальный сайт ФНЛ.

Корниленко внесен в заявку «Крыльев Советов» на матчи ФНЛ под 12-м номером. Самарский клуб досрочно стал победителем чемпионата.

Дополнительная информация:

https://1fnl.ru/champioship/results/785/787/822/5224/#tab=game-press

Читайте также

Панарин отказался, а теперь и минус Шипачев. У России на чемпионате мира будет худшая атака за 20 лет?
Женщина отправила бывшему отравленную курицу, но умер сын курьера
Яна Кошкина рассказала о неожиданной связи с женатым Богомоловым
Мать Бузовой прокомментировала сообщения о госпитализации певицы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд