Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что спортивный директор клуба Сергей Корниленко примет участие в матче 41-го тура Олимп-ФНЛ с «Краснодаром-2».

Матч пройдет 8 мая в Самаре и станет прощальным для 37-летнего нападающего.

«У нас будет ротация в составе на следующий матч, и мы предупреждаем «Краснодар-2», что в конце игры на поле выйдет легенда команды Сергей Корниленко, который умеет забивать. Он готовится к своему прощальному матчу, ну и передает свой опыт молодым все это время», — цитирует Осинькина официальный сайт ФНЛ.

Корниленко внесен в заявку «Крыльев Советов» на матчи ФНЛ под 12-м номером. Самарский клуб досрочно стал победителем чемпионата.