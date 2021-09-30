Матч ФНЛ «Факел» — «Текстильщик» пройдет без зрителей из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Воронеже
11:58
Матч 15-го тура Олимп-ФНЛ «Факел» — «Текстильщик» пройдет без зрителей, сообщает пресс-служба клуба из Воронежа.
Встреча состоится без болельщиков из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Воронежской области.
Домашний матч «Факела» пройдёт без зрителей из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе— ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) September 30, 2021
Футбольный клуб «Факел» с нетерпением будет ждать улучшения ситуации в области и возвращения наших дорогих болельщиков на стадион. pic.twitter.com/beh5o4M6ub
Матч «Факел» — «Текстильщик» пройдет 3 октября, начало — в 17.00 (мск).
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