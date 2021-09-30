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Матч ФНЛ «Факел» — «Текстильщик» пройдет без зрителей из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Воронеже

11:58
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Матч 15-го тура Олимп-ФНЛ «Факел» — «Текстильщик» пройдет без зрителей, сообщает пресс-служба клуба из Воронежа.

Встреча состоится без болельщиков из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Воронежской области.

Матч «Факел» — «Текстильщик» пройдет 3 октября, начало — в 17.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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