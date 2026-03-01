Матч ФНЛ «Черноморец» — «Торпедо» может начаться в 18:00, но не позднее 19:00

«Торпедо» сделало заявление о старте отложенного матча 22-го тура Первой лиги с «Черноморцем».

Игра на стадионе «Центральный» в Новороссийске должна была начаться в 15:00 по московскому времени, но из-за угрозы БПЛА была отложена на полчаса. Позднее команды вышли на поле, пожали руки, но главный арбитр матча Антон Сидорин отправил всех в раздевалки.

«Угроза атаки БПЛА в Новороссийске сохраняется: по предварительной информации матч может начаться в 18:00, но не позднее 19:00. Команды остаются на стадионе и находятся в раздевалках», — говорится в заявлении «Торпедо».

Через несколько минут после сообщения «Торпедо» стало известно, что игра в Новороссийске начнется в 16:45 мск.

Отложенный матч между «Черноморцем» и «Торпедо» в ФНЛ начнется в 16:45

В воскресенье, 1 марта, также было перенесено начало игры РПЛ «Сочи» — «Спартак» и приостановлен матч FONBET чемпионата КХЛ «Сочи» — «Торпедо» из-за беспилотной опасности.

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