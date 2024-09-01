Матч ФНЛ «Черноморец» — «Родина» прерван из-за отключения света

Матч 8-го тура Мелбет-Первой лиги между «Черноморцем» и «Родиной» прерван из-за отключения света на стадионе «Центральный» в Новороссийске.

До технических неполадок команды забили друг другу по одному автоголу: отличились Виталий Стежко и Митя Крижан.