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Сегодня, 19:31

Матч ФНЛ «Черноморец» — «Родина» прерван из-за отключения света

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Матч 8-го тура Мелбет-Первой лиги между «Черноморцем» и «Родиной» прерван из-за отключения света на стадионе «Центральный» в Новороссийске.

До технических неполадок команды забили друг другу по одному автоголу: отличились Виталий Стежко и Митя Крижан.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 8-й тур
01 сент, 18:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
2:2
Родина

Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Черноморец (Новороссийск)
1
1
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Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 8 5 3 0 7-2 18
2
 Урал 8 5 2 1 14-6 17
3
 Торпедо 8 4 4 0 12-5 16
4
 Балтика 8 3 4 1 8-6 13
5
 Чайка 7 3 3 1 12-7 12
6
 Нефтехимик 8 3 3 2 9-9 12
7
 Ротор 7 3 2 2 7-5 11
8
 Родина 8 2 5 1 8-7 11
9
 Сокол 8 2 5 1 6-5 11
10
 Сочи 7 3 1 3 10-10 10
11
 Енисей 8 3 0 5 6-9 9
12
 КАМАЗ 8 2 2 4 6-6 8
13
 Алания 8 2 2 4 5-6 8
14
 Черноморец 8 2 2 4 10-13 8
15
 Уфа 8 1 3 4 8-12 6
16
 Шинник 8 1 3 4 2-7 6
17
 Тюмень 7 1 2 4 5-9 5
18
 СКА-Хаб. 8 1 2 5 4-15 5
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31.08 10:00
Енисей – Балтика
 1 : 2
31.08 12:30
Уфа – Торпедо
 0 : 1
31.08 16:00
Урал – Алания
 3 : 1
31.08 18:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 1 : 0
1.09 16:00
Сокол – Шинник
 0 : 0
1.09 17:30
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 0
1.09 18:00
Черноморец – Родина
 2 : 2
1.09 19:00
Сочи – Тюмень
 - : -
2.09 19:30
Ротор – Чайка
 - : -
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 4
Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 3
Дмитрий Прищепа

Дмитрий Прищепа

Ротор

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 6 1 1
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 4 1 0
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 6 1 0
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