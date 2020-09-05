Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Матч «Динамо» Брянск — «Спартак-2» отменен. У хозяев обнаружили коронавирус

12:05
Футболисты «Спартака-2». Фото ФК «Луч» Владивосток
Футболисты «Спартака-2». Фото ФК «Луч» Владивосток
Теги:

Матч 7-го тура Олимп-ФНЛ «Динамо» Брянск — «Спартак-2» отменен, сообщает пресс-служба чемпионата.

В заявлении на официальном сайте ФНЛ говорится, что встреча отменена в связи с тем, что значительная часть футболистов брянской команды сдала положительные тесты на коронавирус. Решение о судьбе матча примет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Матч должен был состояться сегодня, 5 сентября, в 17.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://1fnl.ru/news/9988

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир