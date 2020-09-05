Матч 7-го тура Олимп-ФНЛ «Динамо» Брянск — «Спартак-2» отменен, сообщает пресс-служба чемпионата.

В заявлении на официальном сайте ФНЛ говорится, что встреча отменена в связи с тем, что значительная часть футболистов брянской команды сдала положительные тесты на коронавирус. Решение о судьбе матча примет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Матч должен был состояться сегодня, 5 сентября, в 17.00 по московскому времени.