Официальный сайт Олимп-ФНЛ сообщает, что матч 8-го тура чемпионата между «Динамо-Брянск» и «Нефтехимиком» не состоится из-за эпидемии коронавируса у хозяев.

В соответствии с постановлением врио главного государственного санитарного врача по Брянской области № 19 от 4 сентября 2020 года, в отношении футбольного клуба «Динамо-Брянск» был введен режим карантина, в соответствии с которым сотрудникам клуба, включая футболистов и тренеров, запрещено проведение футбольных матчей и тренировок.

Таким образом, у «Динамо» возникли обстоятельства, предусмотренные пунктом 6.6 статьи 6 Санитарного регламента Олимп-ФНЛ («количество здоровых футболистов менее 7 игроков, или команда отказывается проводить матч, либо не может проводить матч по причинам, связанным с заболеванием футболистов, тренеров, персонала команды в соответствии с требованием органов Роспотребнадзора»).

Ранее встреча 7-го тура ФНЛ между «Динамо-Брянск» и «Спартаком-2» не состоялась по такой же причине.