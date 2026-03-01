Матч «Черноморец» — «Торпедо» в Первой лиге могут перенести из-за угрозы атаки беспилотников

«Черноморец» сделал заявление о возможном переносе матча против «Торпедо» в 22-м туре Первой лиги.

Игру могут перенести из-за угрозы атаки беспилотников в Новороссийске. Матч должен стартовать 1 марта в 15.00 по московскому времени. Решение о проведении матча будет принято в 13.00.

«Друзья, на территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников. В связи с этим решение о проведении сегодняшнего матча будет принято в 13.00. Оперативно сообщим вам обо всех изменениях», — говорится в сообщении «Черноморца».

После 21 матча «Черноморец» с 24 очками занимает 12-е место в Первой лиге. «Торпедо» (21 очко) идет 15-м в турнирной таблице.