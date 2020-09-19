Матч 11-го тура Олимп-ФНЛ «Акрон» — «Енисей» не состоится, сообщает официальный сайт первенства.

В заявлении на сайте ФНЛ говорится, что встреча отменена из-за вспышки коронавируса в красноярской команде.

«В настоящий момент у красноярского клуба возникли обстоятельства, предусмотренные пунктом 6.6 статьи 6 Санитарного регламента Олимп-Первенства ФНЛ (количество здоровых футболистов менее 7 игроков или команда отказывается проводить матч, либо не может проводить матч по причинам, связанным с заболеванием футболистов, тренеров, персонала команды в соответствии с требованием органов Роспотребнадзора), что делает невозможным проведение упомянутого выше матча 23 сентября или в иной срок. Решение о судьбе этой встречи примет КДК РФС», — сообщает пресс-служба ФНЛ.