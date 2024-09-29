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Маслов: «В «Торпедо» нет общего коллектива, который способен решить задачу по выходу в РПЛ»

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Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов оценил вероятность возвращения московской команды в РПЛ.

«Мое мнение — в «Торпедо» сегодня нет общего коллектива, который способен решить задачу по выходу в РПЛ, — приводит Metaratings.ru слова Маслова. — Сейчас в клубе нет синергии между руководством, игроками и персоналом. Я согласен с Канчельскисом: народная команда — это «Торпедо». Вот так оно и есть на самом деле. Во времена нашего присутствия в клубе мы и исходили из того, что вокруг нашей победы надо объединить всех».

«Торпедо» вернулось в РПЛ в сезоне-2022/23, но заняло последнее место и вылетело в первую лигу.

После 11 матчей этого сезона «автозаводцы» занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ с 21 очком. В воскресенье «Торпедо» дома примет «Сочи» (начало — в 17:00 мск).

Источник: metaratings.ru
ФК Торпедо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 6 5 0 10-4 23
2
 Торпедо 11 5 6 0 17-9 21
3
 Урал 12 6 3 3 17-11 21
4
 Чайка 11 4 5 2 15-10 17
5
 Родина 11 4 5 2 12-10 17
6
 Балтика 11 4 5 2 11-9 17
7
 Черноморец 11 5 2 4 15-15 17
8
 Сочи 11 4 4 3 15-12 16
9
 Енисей 12 5 1 6 13-13 16
10
 Сокол 11 3 6 2 8-8 15
11
 Ротор 11 3 5 3 9-8 14
12
 Нефтехимик 11 3 4 4 9-12 13
13
 СКА-Хаб. 11 3 3 5 9-17 12
14
 КАМАЗ 11 3 2 6 8-9 11
15
 Шинник 11 2 5 4 7-10 11
16
 Алания 11 2 4 5 6-9 10
17
 Уфа 11 2 3 6 10-15 9
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 Тюмень 11 1 2 8 7-17 5
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СКА-Хаб. – Тюмень
 - : -
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Арсенал – Уфа
 - : -
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Торпедо – Сочи
 - : -
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КАМАЗ – Шинник
 - : -
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