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Маслов: «После «Торпедо» меня приглашали в четыре проекта»

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Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов ответил, есть ли у него желание вернуться в московский клуб в будущем.

«С моей стороны будет неправильно это обсуждать. От моих желаний ничего нет зависит, — приводит Metaratings.ru слова Маслова. — После «Торпедо» меня приглашали в четыре проекта — два из ФНЛ, еще два — из второй лиги. Из РПЛ предложений не было. Я встречался со всеми, кто меня приглашал. Ездил к замгубернаторам, к мэрам городов, к президенту одного из клубов. Я со всеми встретился, со всеми поговорил. Единственное, куда я не отправился — это в «Шинник». Я сразу сказал, что не буду участвовать в конкурсе на пост генерального директора, который устроил клуб. Какие команды? Это надо говорить только после согласования с руководителями команд, которые меня приглашали. А то я сейчас скажу без их ведома, а им это не нужно».

Маслов был назначен президентом «Торпедо» 1 июня 2020 года и проработал до 18 августа 2022-го. После сезона-2021/22, в котором торпедовцы стали победителями ФНЛ и вернулись в РПЛ, Маслов был признан лучшим менеджером года в первой лиге.

Источник: metaratings.ru
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«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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 Торпедо 12 5 7 0 19-11 22
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