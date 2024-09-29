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Маслов: «Когда на матчи «Торпедо» ходили ветераны, то у игроков и глаза загорались, и ноги бежали»

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Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал о своем общении с ветеранами и легендами московского клуба.

«Я общаюсь с Вячеславом Павловичем Жендаревым, при мне он был председателем совета ветеранов, — приводит Metaratings.ru слова Маслова. — Он знает всех ветеранов, всех до единого. И тех, кто ходит на стадион, и тех, кто на него не ходит. Он знает все их проблемы. Просто их надо приглашать и слушать. Они не говорят ничего глупого, они могут передать опыт. Многие считают, что ветераны — это просто старики, которым нечего делать. Это абсолютные глупости и недооценка.

Вот часто говорят: «Футболисты играют только за свои деньги». Слушайте, я видел глаза футболистов, когда на матчи приходили ветераны. Я тоже сначала думал, что ветераны вряд ли что-то донесут до игроков, но они реально играют важную роль. Поверьте мне, я через это все прошел. Я сам почерпнул у них многое, что потом использовал в жизни. Я очень хочу, чтобы руководство «Торпедо» услышало меня и хотя бы начало так делать.

Что происходило с игроками, когда на матче были ветераны? И глаза загорались, и ноги по-другому бежали. И ответственность появлялась. Надо ведь понимать, за что ты ответственен. Ветераны находили простые слова и доносили до футболистов самое важное. На лекцию может прийти молодой научный сотрудник и говорить так, что ты вообще ничего не поймешь. А может прийти старенький профессор, который объяснит тебе все простыми словами. И все станет понятно. Самые сложные вещи объясняются очень просто».

«Торпедо» вернулось в РПЛ в сезоне-2022/23, но заняло последнее место и вылетело в первую лигу.

Источник: metaratings.ru
ФК Торпедо (Москва)
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«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 12 6 6 0 10-4 24
2
 Торпедо 12 5 7 0 19-11 22
3
 Урал 12 6 3 3 17-11 21
4
 Чайка 11 4 5 2 15-10 17
5
 Сочи 12 4 5 3 17-14 17
6
 Родина 11 4 5 2 12-10 17
7
 Балтика 11 4 5 2 11-9 17
8
 Черноморец 11 5 2 4 15-15 17
9
 Енисей 12 5 1 6 13-13 16
10
 Сокол 11 3 6 2 8-8 15
11
 СКА-Хаб. 12 4 3 5 11-18 15
12
 Ротор 11 3 5 3 9-8 14
13
 Нефтехимик 11 3 4 4 9-12 13
14
 КАМАЗ 11 3 2 6 8-9 11
15
 Шинник 11 2 5 4 7-10 11
16
 Алания 11 2 4 5 6-9 10
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 Уфа 12 2 4 6 10-15 10
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