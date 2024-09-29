Маслов: «Когда на матчи «Торпедо» ходили ветераны, то у игроков и глаза загорались, и ноги бежали»
Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал о своем общении с ветеранами и легендами московского клуба.
«Я общаюсь с Вячеславом Павловичем Жендаревым, при мне он был председателем совета ветеранов, — приводит Metaratings.ru слова Маслова. — Он знает всех ветеранов, всех до единого. И тех, кто ходит на стадион, и тех, кто на него не ходит. Он знает все их проблемы. Просто их надо приглашать и слушать. Они не говорят ничего глупого, они могут передать опыт. Многие считают, что ветераны — это просто старики, которым нечего делать. Это абсолютные глупости и недооценка.
Вот часто говорят: «Футболисты играют только за свои деньги». Слушайте, я видел глаза футболистов, когда на матчи приходили ветераны. Я тоже сначала думал, что ветераны вряд ли что-то донесут до игроков, но они реально играют важную роль. Поверьте мне, я через это все прошел. Я сам почерпнул у них многое, что потом использовал в жизни. Я очень хочу, чтобы руководство «Торпедо» услышало меня и хотя бы начало так делать.
Что происходило с игроками, когда на матче были ветераны? И глаза загорались, и ноги по-другому бежали. И ответственность появлялась. Надо ведь понимать, за что ты ответственен. Ветераны находили простые слова и доносили до футболистов самое важное. На лекцию может прийти молодой научный сотрудник и говорить так, что ты вообще ничего не поймешь. А может прийти старенький профессор, который объяснит тебе все простыми словами. И все станет понятно. Самые сложные вещи объясняются очень просто».
«Торпедо» вернулось в РПЛ в сезоне-2022/23, но заняло последнее место и вылетело в первую лигу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|12
|6
|6
|0
|10-4
|24
|
2
|Торпедо
|12
|5
|7
|0
|19-11
|22
|
3
|Урал
|12
|6
|3
|3
|17-11
|21
|
4
|Чайка
|11
|4
|5
|2
|15-10
|17
|
5
|Сочи
|12
|4
|5
|3
|17-14
|17
|
6
|Родина
|11
|4
|5
|2
|12-10
|17
|
7
|Балтика
|11
|4
|5
|2
|11-9
|17
|
8
|Черноморец
|11
|5
|2
|4
|15-15
|17
|
9
|Енисей
|12
|5
|1
|6
|13-13
|16
|
10
|Сокол
|11
|3
|6
|2
|8-8
|15
|
11
|СКА-Хаб.
|12
|4
|3
|5
|11-18
|15
|
12
|Ротор
|11
|3
|5
|3
|9-8
|14
|
13
|Нефтехимик
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
14
|КАМАЗ
|11
|3
|2
|6
|8-9
|11
|
15
|Шинник
|11
|2
|5
|4
|7-10
|11
|
16
|Алания
|11
|2
|4
|5
|6-9
|10
|
17
|Уфа
|12
|2
|4
|6
|10-15
|10
|
18
|Тюмень
|12
|1
|2
|9
|8-19
|5
|29.09
|10:00
|
Енисей – Урал
|3 : 0
|29.09
|15:00
|
СКА-Хаб. – Тюмень
|2 : 1
|29.09
|17:00
|
Арсенал – Уфа
|0 : 0
|29.09
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|2 : 2
|29.09
|17:30
|
КАМАЗ – Шинник
|- : -
|29.09
|18:00
|
Нефтехимик – Родина
|- : -
|29.09
|18:00
|
Чайка – Балтика
|- : -
|29.09
|18:00
|
Черноморец – Сокол
|- : -
|30.09
|19:30
|
Ротор – Алания
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|5
|
|
Максим Савельев
Енисей
|4
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|8
|1
|4
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|11
|1
|3
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|11
|1
|3