Маслов: «Когда на матчи «Торпедо» ходили ветераны, то у игроков и глаза загорались, и ноги бежали»

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал о своем общении с ветеранами и легендами московского клуба.

«Я общаюсь с Вячеславом Павловичем Жендаревым, при мне он был председателем совета ветеранов, — приводит Metaratings.ru слова Маслова. — Он знает всех ветеранов, всех до единого. И тех, кто ходит на стадион, и тех, кто на него не ходит. Он знает все их проблемы. Просто их надо приглашать и слушать. Они не говорят ничего глупого, они могут передать опыт. Многие считают, что ветераны — это просто старики, которым нечего делать. Это абсолютные глупости и недооценка.

Вот часто говорят: «Футболисты играют только за свои деньги». Слушайте, я видел глаза футболистов, когда на матчи приходили ветераны. Я тоже сначала думал, что ветераны вряд ли что-то донесут до игроков, но они реально играют важную роль. Поверьте мне, я через это все прошел. Я сам почерпнул у них многое, что потом использовал в жизни. Я очень хочу, чтобы руководство «Торпедо» услышало меня и хотя бы начало так делать.

Что происходило с игроками, когда на матче были ветераны? И глаза загорались, и ноги по-другому бежали. И ответственность появлялась. Надо ведь понимать, за что ты ответственен. Ветераны находили простые слова и доносили до футболистов самое важное. На лекцию может прийти молодой научный сотрудник и говорить так, что ты вообще ничего не поймешь. А может прийти старенький профессор, который объяснит тебе все простыми словами. И все станет понятно. Самые сложные вещи объясняются очень просто».

«Торпедо» вернулось в РПЛ в сезоне-2022/23, но заняло последнее место и вылетело в первую лигу.