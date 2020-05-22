Основной акционер «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «СЭ» рассказал, как перенес самоизоляцию. По количеству заразившихся коронавирусом Россия занимает второе место в мире.

— Ни разу не надевал маску, когда можно было ходить без нее. А сейчас и не выхожу. Я за себя не очень боюсь. А боюсь за своих родителей. Не пошел к маме на юбилей — ей исполнилось 80 лет. Родителям отвез комплект масок.

В столице уже сделали крупный шаг по снятию ограничений. Количество тестов растет, а заболевших — падает. Но количество больных в больницах — еще гигантское. Когда это упадет, я не знаю. Но статистика явно положительная. Я всегда верю в позитив. Иначе можно свихнуться. (Евгений Белоусов)