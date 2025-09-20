Марио Фернандес рассказал, почему летом не стал игроком «Торпедо»
Бывший защитник сборной России Марио Фернандес в интервью «СЭ» рассказал о предложениях, которые он получал летом 2025 года.
— Были ли у вас варианты продолжения карьеры?
— Да, приходили предложения этим летом. Но они не удовлетворили ни меня, ни мою семью.
— Знаем, что вы могли оказаться в «Торпедо».
— Да, такой вариант действительно рассматривался. Я несколько недель находился в Москве, тренировался с командой. Но получил травму бедра и выбыл на несколько недель. В итоге улетел к себе домой, в Бразилию, поэтому трансфер в «Торпедо» не состоялся.
19 сентября 35-летний Фернандес объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом защитника стал «Зенит», который он покинул летом 2024 года. Также Фернандес выступал за ЦСКА, «Интернасьонал» и «Гремио».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Уфа
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|1
|0
|0
|3-0
|3
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2
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Велес
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
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4
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Спартак Кс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Текстильщик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Челябинск
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Волга
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Нефтехимик
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Ленинградец
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|11.07
|15:00
|Уфа – Ленинградец
|3 : 0
|11.07
|16:00
|Волга – Енисей
|1 : 2
|11.07
|18:00
|Нефтехимик – Велес
|0 : 1
|12.07
|16:30
|Нижний Новгород – Ротор
|- : -
|12.07
|17:00
|Шинник – Сочи
|- : -
|12.07
|18:00
|Спартак Кс – КАМАЗ
|- : -
|13.07
|17:00
|Урал – Торпедо
|- : -
|13.07
|17:00
|Челябинск – СКА-Хаб.
|- : -
|13.07
|19:30
|Арсенал – Текстильщик
|- : -
|Г
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|1
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Шамиль Исаев
Уфа
|1
|
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Родион Печура
Енисей
|1
|П
|
|
Александр Надольский
Енисей
|1
|
|
Марат Тлехугов
Енисей
|1
|
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Кирилл Фольмер
Волга Ул
|1
|И
|К
|Ж
|
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Матвей Першин
Ленинградец
|1
|1
|0
|
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Андрей Костин
Волга Ул
|1
|0
|1
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Артем Котик
Нефтехимик
|1
|0
|1