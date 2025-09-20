Марио Фернандес рассказал, почему летом не стал игроком «Торпедо»

Бывший защитник сборной России Марио Фернандес в интервью «СЭ» рассказал о предложениях, которые он получал летом 2025 года.

— Были ли у вас варианты продолжения карьеры?

— Да, приходили предложения этим летом. Но они не удовлетворили ни меня, ни мою семью.

— Знаем, что вы могли оказаться в «Торпедо».

— Да, такой вариант действительно рассматривался. Я несколько недель находился в Москве, тренировался с командой. Но получил травму бедра и выбыл на несколько недель. В итоге улетел к себе домой, в Бразилию, поэтому трансфер в «Торпедо» не состоялся.

19 сентября 35-летний Фернандес объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом защитника стал «Зенит», который он покинул летом 2024 года. Также Фернандес выступал за ЦСКА, «Интернасьонал» и «Гремио».