Маргасов покинул «Сочи»

Защитник «Сочи» Тимофей Маргасов покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

32-летний россиянин покинул «Сочи» по окончании контракта. Клуб из Краснодарского края по итогам сезона вылетел в ФНЛ.

Маргасов выступал за «Сочи» с лета 2020 года. В минувшем сезоне защитник провел 25 матчей, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.