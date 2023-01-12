Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 14:12

Марат Сафиуллин назначен президентом «Рубина»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президентом и главой Попечительского совета «Рубина» стал Марат Сафиуллин, сообщает пресс-служба казанской команды.

Сафиуллин с 2009 года является руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.

Ранее казаснкий клуб объявил об уходе Рустема Сайманова с поста гендиректора клуба.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков в 20 играх.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/marat-safiullin-prezident-rubina
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
2
2
Читайте также
Трусова меняет свою пиар-стратегию. Это новый этап карьеры?
«Мне хотелось бы, чтобы многое из Советского Союза вернулось». Откровенная Елена Вяльбе
Песков прокомментировал сообщения о планах начать призыв в армию людей до 30 лет весной
В Кремле назвали тревожной ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Песков отметил героизм российских военных при взятии Соледара
Кремлю пока не известно о найденном в Донбассе погибшем британском наемнике
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Хотим, чтобы болельщики ощущали, насколько велик их клуб». Абаскаль — о деле Промеса, будущем в «Спартаке» и предстоящих сборах
ПСВ планирует провести переговоры с «Краснодаром» по трансферу Сперцяна в январе
В «Урале» рассказали о будущем Шатова
Кухарчук подписал контракт с «Торпедо»
Абаскаль рассказал, когда будет принято решение об участии Промеса в сборе «Спартака»
Абаскаль — об интересе клубов из Испании: «Единственное, что могу гарантировать, — желание работать в «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» объявил об уходе Сайманова с поста гендиректора клуба

Образовано новое юридическое лицо АНО «Рубин»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости