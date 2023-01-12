Марат Сафиуллин назначен президентом «Рубина»

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Президентом и главой Попечительского совета «Рубина» стал Марат Сафиуллин, сообщает пресс-служба казанской команды.

Сафиуллин с 2009 года является руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.

Ранее казаснкий клуб объявил об уходе Рустема Сайманова с поста гендиректора клуба.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков в 20 играх.