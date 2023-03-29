Маньяков считает, что Евсееву будут поступать предложения из РПЛ по окончании сезона

Футбольный функционер Александр Маньяков высказался о ситуации с будущим главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева.

«Вадим Валентинович сконцентрирован на работе в Ярославле. Сейчас очень хороший шанс для «Шинника» с его небольшим бюджетом попасть в стыки. Минимальное количество очков отделяет клуб от четвертого места. Расклад очень интересный. Никто на «Шинник» перед сезоном не ставил, а Евсеев умеет работать. Считаю его одним из самых эффективных тренеров в стране. Предложения из премьер-лиги по окончании сезона будут. Но сейчас — Ярославль. Вадим собирал команду по крупицам, в зимнее окно усилился точечно, хотя была возможность взять больше игроков. И мы видим, что получается», — приводит «РБ Спорт» слова Маньякова.

Ранее сообщалось о том, что Евсеевым интересуется «Пари НН».

После 24 туров «Шинник» идет шестым в турнирной таблице первой лиги, имея в активе 35 очков.