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Сегодня, 17:42

Маньяков считает, что Евсееву будут поступать предложения из РПЛ по окончании сезона

Алина Савинова
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Футбольный функционер Александр Маньяков высказался о ситуации с будущим главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева.

«Вадим Валентинович сконцентрирован на работе в Ярославле. Сейчас очень хороший шанс для «Шинника» с его небольшим бюджетом попасть в стыки. Минимальное количество очков отделяет клуб от четвертого места. Расклад очень интересный. Никто на «Шинник» перед сезоном не ставил, а Евсеев умеет работать. Считаю его одним из самых эффективных тренеров в стране. Предложения из премьер-лиги по окончании сезона будут. Но сейчас — Ярославль. Вадим собирал команду по крупицам, в зимнее окно усилился точечно, хотя была возможность взять больше игроков. И мы видим, что получается», — приводит «РБ Спорт» слова Маньякова.

Ранее сообщалось о том, что Евсеевым интересуется «Пари НН».

После 24 туров «Шинник» идет шестым в турнирной таблице первой лиги, имея в активе 35 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-man-yakov-po-evseevu-budut-predlozheniya-iz-prem-er-ligi-po-okonchanii-sezona/
Вадим Евсеев
ФК Шинник
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 24 14 9 1 45-22 51
2
 Рубин 24 12 9 3 38-23 45
3
 Енисей 24 11 9 4 33-24 42
4
 Алания 24 11 8 5 39-26 41
5
 Арсенал 24 10 6 8 32-30 36
6
 Шинник 24 10 5 9 29-26 35
7
 Волгарь 24 9 8 7 26-23 35
8
 СКА-Хаб. 24 9 7 8 38-28 34
9
 КАМАЗ 24 8 9 7 27-24 33
10
 Динамо Мх 24 8 9 7 17-18 33
11
 Родина 24 8 7 9 26-29 31
12
 Акрон 24 6 12 6 24-26 30
13
 Нефтехимик 24 7 8 9 20-24 29
14
 Велес 24 7 3 14 23-39 24
15
 Кубань 24 6 6 12 24-28 24
16
 Уфа 24 5 6 13 22-34 21
17
 Волга 24 4 8 12 17-31 20
18
 Краснодар-2 24 4 5 15 16-41 17
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1.04 15:00
Родина – Акрон
 - : -
2.04 11:30
Уфа – СКА-Хаб.
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2.04 13:30
Енисей – Краснодар-2
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Рубин – Велес
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2.04 16:00
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