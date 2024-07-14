Макарчук поделился мнением о своем будущем в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук поделился мнением о своем будущем в сочинской команде.

«Вариант из РПЛ? Нет-нет. Я в «Сочи». Никуда не уйду? Моя команда «Сочи». Буду возвращать ее в РПЛ? Да», — цитирует Макарчука «Известия».