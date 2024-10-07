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Луганская «Заря» хочет зайти в ФНЛ в 2025 году

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Президент луганской «Зари» Араик Асатрян рассказал о желании заявить команду в соревнования под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

«Планируем заявиться в 2025 году во вторую лигу Б, где играют «Ростов-2», ялтинский «Рубин» и «Севастополь». Определенных сроков (одобрения вступления) нет, временных рамок нет. В РФС положительно смотрят на это, они не против. Надо просто решить, как заходить, нужно же сделать какую-то аттестацию, лицензирование», — сказал Асатрян ODDS.ru.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо попросил президента Владимира Путина дать возможность футбольным клубам из пяти новых регионов участвовать в общероссийских соревнованиях.В 2023 году два клуба из Крыма — ялтинский «Рубин» и «Севастополь» — начали выступать в дивизионе Б второй лиги.

Источник: ODDS.ru.
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2
 Торпедо 13 5 8 0 20-12 23
3
 Урал 13 6 4 3 18-12 22
4
 Балтика 13 5 6 2 12-9 21
5
 Сочи 13 5 5 3 22-14 20
6
 Черноморец 13 6 2 5 18-17 20
7
 Родина 13 4 6 3 14-13 18
8
 Чайка 13 4 5 4 15-16 17
9
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 Енисей 13 5 1 7 13-15 16
11
 СКА-Хаб. 13 4 4 5 14-21 16
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 КАМАЗ 13 4 3 6 12-10 15
13
 Ротор 12 3 6 3 9-8 15
14
 Сокол 12 3 6 3 8-11 15
15
 Алания 13 3 5 5 8-9 14
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 Шинник 13 3 5 5 9-13 14
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 Уфа 13 2 5 6 13-18 11
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