Луганская «Заря» хочет зайти в ФНЛ в 2025 году

Президент луганской «Зари» Араик Асатрян рассказал о желании заявить команду в соревнования под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

«Планируем заявиться в 2025 году во вторую лигу Б, где играют «Ростов-2», ялтинский «Рубин» и «Севастополь». Определенных сроков (одобрения вступления) нет, временных рамок нет. В РФС положительно смотрят на это, они не против. Надо просто решить, как заходить, нужно же сделать какую-то аттестацию, лицензирование», — сказал Асатрян ODDS.ru.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо попросил президента Владимира Путина дать возможность футбольным клубам из пяти новых регионов участвовать в общероссийских соревнованиях.В 2023 году два клуба из Крыма — ялтинский «Рубин» и «Севастополь» — начали выступать в дивизионе Б второй лиги.