Луганская «Заря» хочет зайти в ФНЛ в 2025 году
Президент луганской «Зари» Араик Асатрян рассказал о желании заявить команду в соревнования под эгидой Российского футбольного союза (РФС).
«Планируем заявиться в 2025 году во вторую лигу Б, где играют «Ростов-2», ялтинский «Рубин» и «Севастополь». Определенных сроков (одобрения вступления) нет, временных рамок нет. В РФС положительно смотрят на это, они не против. Надо просто решить, как заходить, нужно же сделать какую-то аттестацию, лицензирование», — сказал Асатрян ODDS.ru.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо попросил президента Владимира Путина дать возможность футбольным клубам из пяти новых регионов участвовать в общероссийских соревнованиях.В 2023 году два клуба из Крыма — ялтинский «Рубин» и «Севастополь» — начали выступать в дивизионе Б второй лиги.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|13
|6
|7
|0
|11-5
|25
|
2
|Торпедо
|13
|5
|8
|0
|20-12
|23
|
3
|Урал
|13
|6
|4
|3
|18-12
|22
|
4
|Балтика
|13
|5
|6
|2
|12-9
|21
|
5
|Сочи
|13
|5
|5
|3
|22-14
|20
|
6
|Черноморец
|13
|6
|2
|5
|18-17
|20
|
7
|Родина
|13
|4
|6
|3
|14-13
|18
|
8
|Чайка
|13
|4
|5
|4
|15-16
|17
|
9
|Нефтехимик
|13
|4
|5
|4
|11-13
|17
|
10
|Енисей
|13
|5
|1
|7
|13-15
|16
|
11
|СКА-Хаб.
|13
|4
|4
|5
|14-21
|16
|
12
|КАМАЗ
|13
|4
|3
|6
|12-10
|15
|
13
|Ротор
|12
|3
|6
|3
|9-8
|15
|
14
|Сокол
|12
|3
|6
|3
|8-11
|15
|
15
|Алания
|13
|3
|5
|5
|8-9
|14
|
16
|Шинник
|13
|3
|5
|5
|9-13
|14
|
17
|Уфа
|13
|2
|5
|6
|13-18
|11
|
18
|Тюмень
|13
|1
|3
|9
|9-20
|6
|5.10
|12:00
|
Уфа – СКА-Хаб.
|3 : 3
|5.10
|16:00
|
Урал – Торпедо
|1 : 1
|5.10
|17:00
|
Тюмень – КАМАЗ
|1 : 1
|5.10
|20:00
|
Родина – Арсенал
|1 : 1
|6.10
|15:00
|
Шинник – Енисей
|2 : 0
|6.10
|17:00
|
Алания – Черноморец
|2 : 0
|6.10
|19:00
|
Балтика – Нефтехимик
|0 : 0
|6.10
|19:00
|
Сочи – Чайка
|5 : 0
|7.10
|19:45
|
Сокол – Ротор
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|4
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|8
|1
|4
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|12
|1
|3
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|12
|1
|3