«Луч» в меньшинстве проиграл «Нефтехимику»
В матче 22-го тура первенства Олимп — ФНЛ «Луч» во Владивостоке проиграл «Нефтехимику» со счетом 0:2. Большую часть встречи хозяева провели в меньшинстве после удаления Дениса Магадиева на 19-й минуте.
Олимп — ФНЛ
22-й тур
«Луч» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:2 (0:0)
Голы: Макаров, 53 (0:1). Галиулин, 55 (0:2).
«Луч»: Котляров, Марущак, Степанец, Магадиев, Абазов, Саламатов (Макаренко, 63), Стеклов, Носов (Катрич, 67), Квеквескири (Кротов, 76), Гордиенко (Пономаренко, 21), Алиев (Кутьин, 59).
«Нефтехимик»: Голубев, Семенов, Киреев (Потапов, 46), Куликов (Соловьев, 46), Ширяев, Канаев, Уридия (Галиакберов, 68), Макаров (Антонов, 90+3), Ситдиков, Галиулин (Гилязетдинов, 81), Мичуренков.
Предупреждения: Марущак, 6. Киреев, 42. Макаренко, 74.
Удаление: Магадиев, 19.
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
9 ноября. Владивосток. Стадион «Динамо».