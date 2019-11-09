«Луч» в меньшинстве проиграл «Нефтехимику»

В матче 22-го тура первенства Олимп — ФНЛ «Луч» во Владивостоке проиграл «Нефтехимику» со счетом 0:2. Большую часть встречи хозяева провели в меньшинстве после удаления Дениса Магадиева на 19-й минуте.

Олимп — ФНЛ

22-й тур

«Луч» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:2 (0:0)

Голы: Макаров, 53 (0:1). Галиулин, 55 (0:2).

«Луч»: Котляров, Марущак, Степанец, Магадиев, Абазов, Саламатов (Макаренко, 63), Стеклов, Носов (Катрич, 67), Квеквескири (Кротов, 76), Гордиенко (Пономаренко, 21), Алиев (Кутьин, 59).

«Нефтехимик»: Голубев, Семенов, Киреев (Потапов, 46), Куликов (Соловьев, 46), Ширяев, Канаев, Уридия (Галиакберов, 68), Макаров (Антонов, 90+3), Ситдиков, Галиулин (Гилязетдинов, 81), Мичуренков.

Предупреждения: Марущак, 6. Киреев, 42. Макаренко, 74.

Удаление: Магадиев, 19.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

9 ноября. Владивосток. Стадион «Динамо».