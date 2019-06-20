14:52 | Футбол — Олимп - ФНЛ

"Луч" подписал контракт с 17-летним хавбеком

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Воспитанник "Луча" Никита Седякин подписал профессиональный контракт с родным клубом, информирует пресс-служба ФНЛ. 17-летний полузащитник скоро будет заявлен за основную команду для участия в предстоящем чемпионате ФНЛ.

 

 

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