"Луч" подписал контракт с 17-летним хавбеком

Воспитанник "Луча" Никита Седякин подписал профессиональный контракт с родным клубом, информирует пресс-служба ФНЛ. 17-летний полузащитник скоро будет заявлен за основную команду для участия в предстоящем чемпионате ФНЛ.

СЕДЯКИН ПОПОЛНИЛ СОСТАВ «ЛУЧА»



Фото: @fcluch



Воспитанник ЦПЮФ ФК «Луч» Никита Седякин подписал профессиональный контракт с родным клубом. Молодой футболист 2002 года рождения, выступающий на позиции флангового полузащитника, уже совсем скоро будет… https://t.co/xmWoBi0NaD pic.twitter.com/o3428ZXvvI — ФНЛ (@FNLeague) 20 июня 2019 г.