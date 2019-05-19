"Луч" обыграл "Факел"

"Луч" одержал победу над "Факелом" (1:0) в матче 37-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный гол на 83-й минуте встречи забил нападающий Илья Визнович.

"Луч" с 47 очками занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. "Факел" – 40 баллов и 17-я строчка.

Олимп – ФНЛ

37-й тур

"Луч" (Владивосток) – "Факел" (Воронеж) – 1:0 (0:0)

Гол: Визнович, 83.

Нереализованный пенальти: Гордиенко, 27 (вратарь)

"Луч" (Владивосток): Котляров, Царикаев, Марущак, Насадюк, Степанец, Павленко (Калугин, 67. Постухов, 90), Замалиев, Кротов (Белунов, 83), Визнович, Гордиенко (Часовских, 55), Хлебородов.

"Факел" (Воронеж): Лантратов, Божин, Пройич (Кагермазов, 73), Цвейба, Осипенко, Бабенков, Афанасьев (Олейников, 46), Джабраилов (Макарчук, 46), Лебеденко, Молодцов, Мануковский (Аршакян, 60).

Предупреждения: Афанасьев, 4. Пройич, 26. Лебеденко, 29. Мануковский, 54. Макарчук, 59. Олейников, 75. Часовских, 90+2.

Удаление: Лебеденко, 84 (неспорт. повед., вторая ж.к.).

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

19 мая. Владивосток. Стадион "Динамо". 1800 зрителей.

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