«Луч» начнет выплачивать долги по зарплатам со следующей недели. Приморский край выделил клубу субсидии

Министерство физической культуры и спорта Приморского края подписало соглашение о предоставлении субсидии владивостокскому «Лучу». Правительство края выступило с официальным заявлением по этому поводу на своем официальном сайте. Пятимесячная задолженность по выплате заработной платы в «Луче» образовалась с сентября 2019 года, за шесть лет у клуба накопились долги в размере свыше 320 миллионов рублей.

— Соглашение о предоставлении субсидии подписано между министерством физической культуры и спорта Приморского края и ФК «Луч», — говорится в заявлении. — Это позволит уже в ближайшее время начать выплаты заработной платы игрокам и сотрудникам клуба. Несмотря на то, что «Луч» не находится на бюджетном финансировании Приморского края, получая лишь часть необходимых средств в рамках субсидий, Правительством региона проведена большая работа по стабилизации текущей финансовой обстановки в клубе. Отметим, в 2019 году футбольный клуб «Луч» получил субсидии из краевого бюджета в размере 191 миллиона рублей — на основную команду и 23 миллиона на Центр подготовки юных футболистов ФК «Луч». Свои обязательства по предоставлению субсидии ФК «Луч» Правительство Приморского края выполнило полностью, все утвержденные средства клуб получил вовремя и в полном объеме. Кроме того, для более эффективной деятельности субсидию краевого бюджета, предназначенную на подготовку резерва, Центр подготовки юных футболистов ФК «Луч» получает на собственный счет, отдельный от счета основной команды. Также, по сведениям Ассоциации «ФК «Луч», клуб дополнительно получил средства из внебюджетных источников — пожертвования генерального спонсора в сумме 105 миллионов рублей.

В заявлении также приводится прямая речь главы министерства физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова:

— После подписания соглашения долги по заработной плате спортсменам и сотрудникам клуба будут погашены, — заявил Кузнецов. — Выплаты начнутся уже на следующей неделе. Что касается детского футбола, то Центр подготовки юных футболистов при клубе останется и будет продолжать свою работу. Никто не собирается распускать эту школу. Нам нужны эти ребята — это будущее нашего футбола.